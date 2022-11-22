'Enflasyon 2023'ün ilk yarısında zirve yapacak'

France 5 televizyonuna açıklamalarda bulunan Villeroy, "Enflasyonun yerleşmesine izin vermek söz konusu değil, bu bir ekonomi hastalığı. Enflasyon Fransa'da ve Avrupa'da önümüzdeki yılın ilk yarısında zirve yapmalı" dedi.

Aynı zamanda Fransız Merkez Bankası'nın da Başkanı olan Villeroy, enflasyonun iki veya üç yıl sonra ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ye geri dönmesi gerektiğini söyledi.