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‘Enflasyon 3 yıl daha hedefin üzerinde kalacak’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine göre enflasyon önümüzdeki üç yıl boyunca %2 hedefinin üzerinde kalacak.

11.10.2023 - 12:01 |
‘Enflasyon 3 yıl daha hedefin üzerinde kalacak’

ECB anket sonuçları Euro Bölgesi tüketici enflasyonunun üç yıl daha ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin biraz üzerinde kalacağını öngörüyor.

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ECB'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği "Tüketici Beklenti Anketi" sonuçlarına göre medyan katılımcıları enflasyonun üç yıl sonra yüzde 2,5 olacağını öngördü. Bu rakam bir ay önceki ankette yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyordu.

Tüketicilere ayrıca önümüzdeki 12 ay için enflasyona ilişkin öngörüleri de soruldu. Enflasyon tahmini temmuz anketindeki yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e doğru hafif bir artış gösterdi.

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