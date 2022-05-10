'Enflasyon ABD için en önemli risk'
ABD Merkez Bankası (Fed) finansal istikrara ilişkin yayınladığı yarı yıl raporunda sistemde "ani" bir bozulma potansiyeli bulunduğu uyarısını yaptı ve Ukrayna'daki savaşın, yüksek enflasyonun, hisse senetlerindeki oynaklığın ABD finansal sistemi için baş riskler olarak işaret etti.
Fed tarafından paylaşılan raporda Ukrayna savaşı ile ilişkili olarak petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, ABD Hazine kağıdı getirilerindeki hızlı yükseliş ve diğer faktörlerin halihazırda ABD finansal sisteminin bazı kısımlarını gerdiği belirtildi.
Yapılan açıklamada "Gerilim geçmişte bazı olaylarda görüldüğü kadar aşırı değil, ancak ani bir şekilde ciddi kötüleşme görülme riski normalden yüksek" denildi.
Hanehalkları ve işletmelerin borçlanmalarını GSYH'ya oran olarak düşürdüklerini, borç yüklerini kapatacak kaynaklara sahip olduklarını belirten ABD Merkez Bankası, bunun faizlerin artmakta olduğu bir ortamda dayanıklılık için önemli olduğunu vurguladı.
Fed enflasyonun beklenenden daha yüksek, daha ısrarcı olduğunu, enflasyon görünümüne yönelik belirsizliğin finansal şartlar ve ekonomik aktivite için riskler yarattığını da belirtti.