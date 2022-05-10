'Enflasyon ABD için en önemli risk'

Fed tarafından paylaşılan raporda Ukrayna savaşı ile ilişkili olarak petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, ABD Hazine kağıdı getirilerindeki hızlı yükseliş ve diğer faktörlerin halihazırda ABD finansal sisteminin bazı kısımlarını gerdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Gerilim geçmişte bazı olaylarda görüldüğü kadar aşırı değil, ancak ani bir şekilde ciddi kötüleşme görülme riski normalden yüksek" denildi.

Hanehalkları ve işletmelerin borçlanmalarını GSYH'ya oran olarak düşürdüklerini, borç yüklerini kapatacak kaynaklara sahip olduklarını belirten ABD Merkez Bankası, bunun faizlerin artmakta olduğu bir ortamda dayanıklılık için önemli olduğunu vurguladı.

Fed enflasyonun beklenenden daha yüksek, daha ısrarcı olduğunu, enflasyon görünümüne yönelik belirsizliğin finansal şartlar ve ekonomik aktivite için riskler yarattığını da belirtti.