Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEnflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanparaEnflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

30.07.2025 - 17:08 | | AA
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Haberin Devamı

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan önemli açıklamalar! 69 orman yangınından 67'si kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan önemli açıklamalar! 69 orman yangınından 67'si kontrol altında

Dünyayı ayağa kaldıran iddia! 'FBI imha edilmeye çalışılan binlerce belge bulundu'

Dünyayı ayağa kaldıran iddia! 'FBI imha edilmeye çalışılan binlerce belge bulundu'