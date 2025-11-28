Canlı Borsa
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.

28.11.2025 - 16:34 |
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

