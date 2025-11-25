'Enflasyon beklentileri geriledi'

Canlı Borsa
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, kasımda gerilediğini belirterek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

25.11.2025 - 12:10 | | AA
Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, kasımda gerilediğine işaret eden Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

