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Uzmanpara'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'
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'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadesini kullandı.

31.10.2024 - 11:08 | | AA
'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."

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