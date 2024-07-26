'Enflasyon beklentilerinde düşüş durdu'

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, medyan tüketicinin önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyonun ortalama %2.8 olmasını beklediğini gösterdi. Mayıs ayında yapılan anket de 12 aylık TÜFE beklentisini yüzde 2.8 olarak ortaya koymuştu ve Ocak ayındaki ankette bu beklenti %3.3'e kadar çıkmıştı.

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Üç yıl sonrasının enflasyonuna yönelik beklenti bir önceki aya göre değişmeyerek %2.3 olarak ortaya kondu.

ECB Haziran ayında faiz oranlarını düşürdü ve 2021-2022 yıllarında fiyatlardaki keskin artışın ardından enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar yavaş yavaş %2'ye ineceğini düşündüğü için Eylül ayında bunu tekrar yapması bekleniyor.