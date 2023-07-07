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'Enflasyon düşmeye başladı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonun düşmeye başladığını söyledi.

07.07.2023 - 09:14 |
'Enflasyon düşmeye başladı'

ECB Başkanı Christine Lagarde enflasyonun düşmeye başladığını belirterek, "2022 sonbaharının başından çift haneli rakamlardan bugün yarısına indi" dedi.

Enflasyonun düşme sebeninin özellikle emtia ve enerji fiyatlarında gerilemeye bağlayan Lagarde, ayrıca para politikası kararlarının fiyatlara etkisi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Gıda fiyatlarının da yavaş hızda düştüğüne vurgu yapan Lagarde, ancak enflasyonun orta vadeli %2 hedefine oranla hala yüksek olduğunu belirtti. Lagerde enflasyonu hedefe getirmek için hala çalışmaları gerektiğini söyledi.

La Provence'ye açıklama yapan Lagarde, büyüme ile ilgili değerlendirmesinde 2022'nin dördüncü çeyreğinde çok hafif negatif büyüme (-%0,1) ve 2023'ün ilk çeyreğinde sıfır büyüme ile son iki çeyrekte büyümenin yatay seyrettiğini belirterek "Euro Bölgesi büyümesinin 2023'te %0,9 civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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