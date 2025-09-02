'Enflasyon ECB'nin kararını etkilemeyecek'

Capital Economics'ten Andrew Kenningham'a göre Euro Bölgesi manşet enflasyondaki küçük artış, ECB'nin faiz oranlarını önümüzdeki hafta değiştirmeme kararını etkilemeyecek.

Bu durum, Ağustos ayında %2,1'e yükselen enflasyona rağmen çekirdek oranın %2,3'te sabit kalmasıyla destekleniyor. Analiste göre, ECB için asıl önemli nokta, hizmet enflasyonunun Mart 2022'den bu yana en düşük seviye olan %3,1'e gerilemesi.

Kenningham, bu düşüşün politika yapıcıları iç fiyat baskılarının azaldığı konusunda ikna edeceğini belirtiyor; zira iş gücü piyasası koşulları rahatladıkça ve ileriye dönük anketler ücret enflasyonunun düşeceğine işaret ettikçe hizmet enflasyonunun daha da gerilemesi bekleniyor. Bu çerçevede, ECB'nin faiz oranlarını uzun bir süre sabit tutması muhtemel görünüyor.