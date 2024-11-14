'Enflasyon hedefine yaklaştık'

Musalem, "Mevcut bilgilere dayanan temel senaryomda, enflasyonun orta vadede %2'ye doğru yakınsamasını bekliyorum" dedi ve bu durumun Fed'in faiz oranlarını "makul ve sabırlı bir şekilde" düşürmeye devam etmesine izin vereceğini söyledi.

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Musalem, "Son bilgiler bana enflasyonun %2'ye yakınsamasının durması ya da daha da yükselmesi riskinin arttığını, iş gücü piyasasında istenmeyen bir bozulma riskinin ise değişmediğini ya da muhtemelen azaldığını gösteriyor" dedi ve devam eden sağlam büyümeye ve büyük ölçüde sağlıklı bir iş sektörüne işaret ettiğini vurguladı.

Musalem "ileride işten çıkarmaların artma olasılığına karşı dikkatli" olduğunu söylese de, ekonominin genel olarak güçlü olması "İş gücü piyasasında düzensiz bir bozulmanın olası olmadığına dair bir miktar güven sağlıyor" diye konuştu.