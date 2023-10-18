'Enflasyon henüz yenilmedi'

Holzmann bir panelde yaptığı konuşmada, "Enflasyon konusunda henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Eğer yeni bir şok fiyat seviyesi üzerinde daha fazla baskı yaratırsa hoşumuza gitse de gitmese de yeni bir artış yapmamız gerekebilir" dedi.

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Ticari kreditörlerin ECB'deki varlıklarına ilişkin faiz ödemelerinin ulusal merkez bankaları için büyük kayıplara neden olduğu ve bunun "büyük bir sorun" teşkil ettiğini belirten Holzmann, "Negatif özkaynak merkez bankaları için itibar sorunu yaratabilir" dedi.