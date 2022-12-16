'Enflasyon ile mücadelemiz sona ermedi'

Enflasyonun gelecek yılın ilk yarısında tepe yapmasını ve sonrasında düşmeye başlamasını beklediklerini ifade eden Galhau, "Enflasyonu 2024, 2025 sonunda yüzde 2'ye geri getirmeye bağlıyız" diye konuştu.

BFM Business Radyosu'na konuşan Galhau, ekonomide sert bir inişten kaçınmak gerektiğini, bir resesyonu kışkırtmak istemediklerini de vurguladı.

ECB'nin daha kaç faiz artırımı yapacağı konusunda spekülasyonda bulunmamak gerektiğini de ifade eden Galhau, ECB faizinin ulaşacağı nihai noktayı konuşmak için çok erken olduğunu da belirtti.