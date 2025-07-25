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'Enflasyon kontrol altında'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyonun sağlam bir şekilde kontrol altında olduğunu söyledi.

25.07.2025 - 16:01 |
'Enflasyon kontrol altında'

ABD'den gelebilecek olası gümrük vergisi artışlarının, belirsiz boyutlarına rağmen enflasyonu körüklemesinin beklenmediğini ifade eden Villeroy, aksine, euronun devam eden değerlenmesinin önemli bir dezenflasyonist etki yaratarak fiyat baskılarını dizginlediğini vurguladı.

Villeroy, bu değerlendirmeler ışığında gelecekteki para politikası kararları konusunda tam bir şeffaflık sağlamanın kritik önemine dikkat çekti. Mevcut dalgalı ekonomik ortamda, Avrupa Merkez Bankası'nın adımlarını yönlendirmek için gelen veriler ve tahminlerle desteklenen çevik ve pragmatik bir yaklaşımın her zamankinden daha gerekli olduğunu vurguladı.

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