'Enflasyon kontrolü için destekler azaltılmalı'

Cari durum dikkate alındığında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yeterli politika faizi artırımına gitmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosunu daraltması gerektiğini belirten Bullard, "Eğer bunlar yapılmaz ise yüzde 2 enflasyon hedefi konusunda sağlanan politika kredibilitesi israf edilmiş olur" dedi.

Bullard konuşmasında FOMC'nin politika faizini bu yıl sonuna kadar yüzde 3'e çıkaracağına inandığını tekrarladı.