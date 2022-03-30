'Enflasyon kontrolü için destekler azaltılmalı'
St Louis Fed Başkanı James Bullard, cari enflasyon şokunun kontrol altına alınabilmesi için ekonomiye sağlanan parasal desteğin azalması gerektiğini söyledi.
30.03.2022 - 10:05 |
Cari durum dikkate alındığında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yeterli politika faizi artırımına gitmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosunu daraltması gerektiğini belirten Bullard, "Eğer bunlar yapılmaz ise yüzde 2 enflasyon hedefi konusunda sağlanan politika kredibilitesi israf edilmiş olur" dedi.
Bullard konuşmasında FOMC'nin politika faizini bu yıl sonuna kadar yüzde 3'e çıkaracağına inandığını tekrarladı.