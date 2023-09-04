Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %63,52, AYLIK %9,32 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.