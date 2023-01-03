Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının son enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.

2022 yılı Aralık ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan (amaca göre bireysel tüketim sınıflaması-COICOP 5'li düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,68, AYLIK %1,94 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.