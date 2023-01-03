Enflasyon rakamları belli oldu
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında enflasyon 1.18 artış kaydetti. Yıllık ise yüzde 64.27 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının son enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.
2022 yılı Aralık ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan (amaca göre bireysel tüketim sınıflaması-COICOP 5'li düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,68, AYLIK %1,94 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.