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Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Enflasyon Raporu 2022-III" bilgilendirme toplantısı 28 Temmuz'da yapılacak.

22.07.2022 - 15:08 |
Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-III’ün tanıtımı amacıyla 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Toplantı internet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ile YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak" denildi.

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