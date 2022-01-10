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'Enflasyon şaşırtmaya devam edebilir'

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Axel Weber, ABD'de enflasyonun "inatçı şekilde yüksek" kalmayı sürdürdüğünü, Avrupa ve Britanya gibi büyük bölgelerde yukarı yönlü şaşırtmaya devam edebileceğini söyledi.

10.01.2022 - 11:11 |
'Enflasyon şaşırtmaya devam edebilir'

Weber, UBS tarafından düzenlenen bir online konferansta yaptığı konuşmada emtia fiyatlarında yaşanmakta olan yükselişin küresel enflasyonda yukarı yönlü trendin devam edeceğinin işareti olduğunu da vurguladı.

UBS Başkanı, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının artan küresel enflasyonun farkına varmakta yavaş kalmalarının şaşırtıcı olduğunu da ifade etti.

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