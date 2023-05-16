'Enflasyon şiddetlenirse faiz artırılabilir'

Financial Times'a verdiği demeçte halihazırda enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde düştüğüne veya ekonomide toplam talebin enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamaya yetecek kadar frenlendiğine henüz ikna olmadığını ifade eden Barkin, "Eğer enflasyon ısrarcı olur veya hızlanır ise faizlerin daha da artırılmasının önünde bir bariyer yok" dedi.

Haziran toplantısında ne yönde bir karara destek vereceğine toplantı yaklaşana kadar karar vermeyeceğini belirten Barkin, istihdam, fiyatlar ve krediler konusunda gelecek verilere bakacağını ifade etti.