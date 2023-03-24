'Enflasyon tahminleri dikkate alınmalı'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey şirketlerden fiyat belirlerken enflasyon tahminlerini dikkate almalarını istedi.

BBC'ye konuşan Bailey, "Şirketlerin fiyat belirlerken karşı karşıya kaldıkları maliyetleri yansıtmak istediklerini anlıyorum. Ancak fiyatları belirlerken ekonomiye ve insanların beklentilerine de bakmalarını istiyoruz. Biz enflasyonun bu yıl keskin şekilde aşağı gelmesini bekliyoruz ve şirketlerden bunu akıllarında tutmalarını istiyorum" dedi.

Bailey şirketlerin fiyatlarını gerekenin üzerinde belirledikleri yönünde kanıtları olmadığını da ifade etti.