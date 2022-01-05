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'Enflasyon tepe noktasına yakın'

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Fransa ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun tepe noktasına yakın olduğuna inanıyor.

05.01.2022 - 07:19 |
'Enflasyon tepe noktasına yakın'

Francois Villeroy de Galhau, Fransa ve Euro Bölgesi genelinde enflasyonda gelinen noktanın tepeye çok yakın olduğunu söyledi. Villeroy, Covid-19 vakalarında yaşanan artışın Fransa ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını öngördüklerini de ifade etti.

Villeroy, Fransa Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni yıl mesajında, "Enflasyon şu anda ülkemizde ve Euro Bölgesi'nde tepe noktasına yakın. Çok uyanık olmaya devam ederken, arz zorluklarının ve enerji baskılarının yıl içinde kademeli şekilde azalacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ayrıca, Covid-19 salgınının yeni dalgası nedeniyle daha sıkı tedbirler uygulanması halinde ortalama büyümenin azalabileceğini, ancak bu etkinin 2023 yılında daha güçlü büyüme ile telafi edileceğine inandığını da vurguladı.

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