'Enflasyon yüzde 2 civarında istikrar kazanır'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefi etrafında istikrar kazanmasının muhtemel göründüğünü belirtti.
22.10.2024 - 15:21 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefi etrafında istikrar kazanmasının muhtemel göründüğünü söyledi.
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Expansion gazetesine konuşan Escriva, tüketici fiyatlarının bundan çok daha düşük ya da çok daha yüksek olmaması gerektiğini vurguladı.