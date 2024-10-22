'Enflasyon yüzde 2 civarında istikrar kazanır'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefi etrafında istikrar kazanmasının muhtemel göründüğünü söyledi.

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Expansion gazetesine konuşan Escriva, tüketici fiyatlarının bundan çok daha düşük ya da çok daha yüksek olmaması gerektiğini vurguladı.