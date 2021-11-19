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'Enflasyona karşı sıkılaştırma yapılmamalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyondaki cari yükseliş karşısında para politikasını sıkılaştırmaması gerektiğini söyledi.

19.11.2021 - 12:39 |
'Enflasyona karşı sıkılaştırma yapılmamalı'

Lagarde, erken bir sıkılaştırmanın ekonomide toparlanmayı rayından çıkarabileceğini vurguladı.

ECB'nin frene basmak yerine ekonomide toparlanmayı artıracak destekler sağlamaya devam etmesi gerektiğini belirten Lagarde, "Enflasyonda bugün gördüğümüz yukarı yönlü baskının orta vadede ortadan kaybolmasını bekliyoruz. Para politikasında sıkılaşma, şu anda enflasyonu yukarı çeken faktörleri ortadan kaldırmadan etkili olamaz" diye konuştu.

Varlık alımlarında uygun miktarda alımların devam edilmesinin para politikası için önemli olmaya devam ettiğini belirten Lagarde, bunun toparlanmayı ve enflasyonda yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde dönülmesini destekleyeceğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, para politikasının sıkılaştırılması için şartların gelecek yıl içerisinde yeterli seviyeye ulaşmasının çok muhtemel görünmediğini de ifade etti.

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