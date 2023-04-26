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'Enflasyona yanıt ekonomik şartlara bağlı'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda maliyet artışlarının yönlendirdiği enflasyona Banka'nın yanıtının ekonomik şartlara bağlı olacağını söyledi.

26.04.2023 - 09:26 |
'Enflasyona yanıt ekonomik şartlara bağlı'

Ueda, "Genel olarak maliyetlerin yönlendirdiği enflasyon ile başa çıkmak merkez bankaları için çok zordur. Bir taraftan enflasyonu frenlemek isterken diğer taraftan maliyet enflasyonunun ekonomiyi soğutacağını bilerek para politikasını sıkılaştırmak istemezsiniz. Doğru dengeyi sağlamak çok zor. Atılacak adımlar o anki ekonomik gelişmelere bağlı" diye konuştu.

BoJ Başkanı, Japonya'nın ithal ham madde fiyatları tepe yaptığında maliyet kaynaklı enflasyonun bastırıldığını göreceğini de belirtti.

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