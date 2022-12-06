'Enflasyonda tepe noktasına yaklaşıldı'

Milano Finanza gazetesine konuşan Lane, "Daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonu kontrol altına almak için gerekli faiz artırımının büyük bölümü yapıldı. Enflasyonda tepe noktasına yakın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

15 Aralık'ta yapılacak ECB toplantısında 50 baz puan faiz artırımı taraftarı olup olmayacağı konusunda bilgi vermeyen Lane, "Halihazırda yaptığımız faiz artırımlarının büyüklüğünü dikkate almalıyız. Bu toplantıda karar için temel farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış dikkate alındığında gelecek yılın başlarında bir miktar ekstra enflasyon görülme olasılığını dışlamadığını da anlatan Lane, enflasyonun cari yüksek seviyeden yüzde 2 hedefine geri dönmesinin "biraz uzun bir yolculuk" olacağına inandığını da vurguladı.