'Enflasyondaki düşüş eğilimi devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ’Akşam Future & Trends Summit 2023’ programına katıldı. Bakan Nebati, Türkiye’nin büyümede, sanayi üretiminde, istihdamda, ihracatta ve turizm gelirlerinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attığının altını çizerek, dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başardığını kaydetti. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldan bu yana dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi yaklaşık 1 sene evvel yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye almamızın da büyük katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Türkiye’nin 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir noktada tamamladığını belirterek "Güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşıdı" şeklinde konuştu.

"2022 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİNDE YÜZDE 13,7 OLARAK ÖNGÖRÜLEN FAİZ GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYINI, YÜZDE 10,6’YA DÜŞÜRDÜK"

Bakan Nebati, "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları'yla Hazine’ye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edip duranlar vardı. Biz dün son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin şimdi sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını yüzde 10,6’ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi" dedi.

"ENFLASYON SON İKİ AYDIR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE, DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye’nin güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlı olduğunun altını çizen Bakan Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki volatilite azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme kararlarıyla destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Bakan Nebati, "Yeni dönemde otomotiv sektörünün de çehresinin değişeceğini öngörerek yerli ve milli aracımız TOGG’u tamamen elektrikli şekilde tasarladık. İnşallah yakında yollarımızda da görmeye başlayacağız. Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 10 olan elektrikli otomobillerin kapsamını genişlettik. Elektrikli araç altyapısını kurmak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Destek Programını başlattık" ifadelerini kullandı.