Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ağustosta aylık bazda enflasyon yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94 oldu.

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Bakan Şimşek, Twitter'dan bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."