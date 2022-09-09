'Enflasyonla mücadeleye güçlü şekilde bağlıyız'

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadeleyi çok yüksek sosyal maliyet olmadan yapabilmeyi ummaya devam ettiklerini söyledi.

Cato Enstitüsü'nde konuşan Powell, "Şu anda doğrudan, güçlü şekilde harekete geçmemiz gerekli ve bunu yapıyoruz. İşimiz bitene kadar bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekli. Fed'in fiyat istikrarı sorumluluğu var. Ben ve meslektaşlarım bu projeye güçlü şekilde bağlıyız. İşimiz tamamlanana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.