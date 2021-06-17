'Enflasyonu ciddiye alıyoruz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden yönetiminin enflasyonu "çok dikkatli şeklide" izlemekte olduğunu ve bu konuyu ciddiye aldığını söyledi.

Senato Finans Komitesi'nde konuşan Yellen, "Enflasyondaki cari hızlı yükseliş kapatılmış bir ekonominin yeniden açılmasının zorluğunu yansıtıyor. Hiç kimse 1970'lerdeki kötü yüksek enflasyon günlerine geri dönmeyi istemiyor." dedi.

Şu anda ekonomiyi etkilemekte olan ve daha yüksek fiyatlara yol açan tedarik zinciri darboğazlarını çözmek için adımlar atmakta olduklarını anlatan Yellen, enflasyon bekleyişlerini iyi çıpalanmış olduğunu gördüklerini de vurguladı.