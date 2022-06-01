'Enflasyonu düşürmek birinci öncelik'

CNN'e konuşan Yellen geçtiğimiz yıl kamuoyuna yaptığı açıklamalarda enflasyon tehdidini olduğundan düşük gösterme hatası yapıp yapmadığı yönündeki soruya "Enflasyonun izleyeceği patika konusunda yanıldığımı düşünüyorum. Ekonomiye yönelik olarak enerji ve gıda fiyatlarını artıran öngörülemez, büyük şoklar vardı. Arz darboğazlarının ekonomimizi kötü şekilde etkilediğini de ifade etmiştim. Ancak o zaman tam olarak anlamamışım" yanıtını verdi.

Başkan Biden'ın Fed'in enflasyonu düşürmek için gerekli adımları atma konusunda bağımsızlığına güçlü şekilde inandığını belirten Yellen, "Enflasyon Başkan Biden için bir numaralı endişe" dedi.

Yellen ayrıca Başkan Biden'ın reçeteli ilaçların ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltarak, Kongre'ye yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için öneriler sunarak Fed'in çabalarına destek olmaya çalıştığını da vurguladı.