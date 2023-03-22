'Enflasyonu hedefe getireceğiz'

Enflasyonun hala güçlü olduğunu ve enflasyonun izleyeceği patikaya yönelik belirsizliğin arttığını belirten Lagarde, "Bu ortamda önemli olan para politikamızın sınırlayıcı yönde güçlü şekilde çalışması. Yaptığımız faiz artırımlarının ekonomi üzerindeki etkileri daha yeni görülmeye başlandı. Ancak bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa bu etkilerin ekonomiye aktarımını daha güçlü hale getirebilir" dedi.

Çekirdek enflasyonun aşağı yönlü bir trend izlediğine dair açık kanıt göremediklerini de anlatan Lagarde, ücretlerdeki büyümeden kaynağı olarak maliyetlerin yukarı götürdüğü şokları daha uzun süre görebileceklerini vurguladı.