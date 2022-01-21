'Enflasyonu kontrol altına alacak adımlar atılacak'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasında başarı sağlanması halinde enflasyonun yıl içinde gerilemesini beklediğini söyledi.

Fed'in enflasyon konusunda uygun kararları alma kabiliyetine güvendiğini belirten Yellen, enflasyonu düzeltme sorumluluğunun Fed ve Beyaz Saray tarafından paylaşılmakta olduğunu vurguladı.

Fed ve Biden yönetiminin enflasyonu 2022 yılı içinde aşağı getirmek için gerekli adımları atacağına güvendiğini belirten Yellen, "Enflasyon, aralarında benim de olduğum ekonomistlerin çoğunun beklediğinden daha fazla yükseldi. Elbette bizim Fed ile birlikte sorumluluğumuz bunu düzeltmek" diye konuştu.