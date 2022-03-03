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'Enflasyonu önümüzdeki dönemde düşüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.

03.03.2022 - 17:22 | | DHA
'Enflasyonu önümüzdeki dönemde düşüreceğiz'

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğunu bildirdi. Bu süreçte Türkiye'de de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu, şubat ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 54,44'e, Üretici Fiyat Endeksi'nin ise yüzde 105,01'e ulaştığını belirten Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik. Ayrıca diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

Enflasyonu önümüzdeki dönemde düşüreceğiz

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