'Enflasyonun gerileyeceğini öngörüyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 5,79 trilyon dolar büyüklüğündeki 2023 mali yılı bütçesini değerlendiren Rouse, bütçenin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce 10 Kasım tarihindeki varsayımları temel aldığını, ancak ekonominin genel olarak beklenenden daha güçlü olduğunu söyledi.

Rouse, "Ekonomi genel olarak bütçe için 10 Kasım'da yapılan tahminlerden daha sağlıklı görünüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve gıda fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor ancak hem Beyaz Saray ekonomistleri hem de bağımsız tahminciler enflasyonun önümüzdeki yıl gerilemesini beklemeye devam ediyor. Yüksek enflasyonun halihazırda ABD bütçe açığına etkisi küçük" diye konuştu.