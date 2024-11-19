'Enflasyonun hedefin altına inme tehlikesi arttı'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic'e göre Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefinin altında kalma tehlikesi arttı.
19.11.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Vujcic, "Kesinlikle hedefin altında kalma riski altı ay öncesine kıyasla artmış durumda" dedi.
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ECB'nin Aralık ayındaki yılın son politika toplantısında borçlanma maliyetlerini Haziran ayından bu yana dördüncü kez düşürmesi bekleniyor. 2025'te daha fazla gevşeme muhtemel olsa da, hız ve kapsamı açık ve yetkililer arasında giderek daha tartışmalı hale geliyor.