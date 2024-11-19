'Enflasyonun hedefin altına inme tehlikesi arttı'

Vujcic, "Kesinlikle hedefin altında kalma riski altı ay öncesine kıyasla artmış durumda" dedi.

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ECB'nin Aralık ayındaki yılın son politika toplantısında borçlanma maliyetlerini Haziran ayından bu yana dördüncü kez düşürmesi bekleniyor. 2025'te daha fazla gevşeme muhtemel olsa da, hız ve kapsamı açık ve yetkililer arasında giderek daha tartışmalı hale geliyor.