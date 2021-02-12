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12.02.2021 - 07:21 | | Foreks

'Enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemiyorum'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

'Enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemiyorum'
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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, şu anda enflasyon konusunda endişeli olmadığını ve enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Harker, "Enflasyonun yakın bir zamanda yüzde 2 seviyesinin çok üzerine gitmesini beklemiyorum, böyle bir risk için şu anda endişelenmiyorum" dedi.

Harker geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da, Fed'in istihdam piyasası iyileşene ve daha yüksek enflasyon elde edilene kadar faiz oranlarını düşük tutacağını, ancak enflasyonun kontrolden çıkmasını imkan vermeyeceğini söylemişti.

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