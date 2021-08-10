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EPDK 10 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti.

10.08.2021 - 09:10 | | AA
EPDK 10 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 dağıtıcı, 1 madeni yağ, 1 depolama lisansı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Aynı piyasada, 1 firmanın madeni yağ lisansının, 1 firmanın da dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Öte yandan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 3 şirket dağıtıcı lisansı aldı. 

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