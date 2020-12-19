Erp Nedir, Ne İşe Yarar? Erp Programları Neden Kullanılır?

Yapısal açıdan kurumların kaynak planlaması konusunda öne çıkan bir ifade olarak da değerlendirilmektedir. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde değişik sektörlerdeki firmaların, üretim sürecinin sağlıklı bir biçimde yapabilmesini sağlayan sistemdir.



Erp Nedir?



Erp kısaca kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelir. Özellikle firmaların ürün ve hizmet konusunda işgücü, makineler ve malzemeler üzerinde verimli bir kullanım imkanı sağlanması adına ortaya çıkan bir sistemdir. Yapılan planlama doğrultusunda kurumsal açıdan uzun vadede, firmalar elinde bulundurduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanma imkanı sağlar. Bunu yapabilmek için ise erp sisteminden faydalanır. Zira her firma uzun vadede güçlü bir ürün ve hizmet desteklemesi yapabilmesi için, mutlaka kaynak planlaması gerçekleştirmesi gerekir.



Erp Ne İşe Yarar?



Daha iyi bir ürün ve hizmet sunabilmek amaçlı kaynak planlaması ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda erp sisteminden faydalanılır ve pek çok önemli fayda sunar.



- İş gücünden etkin şekilde yararlanılır.

- Makine ve malzemeler en verimli biçimde kullanılabilir.

- Daha hızlı ve sağlıklı şekilde ürün ile hizmet sunumun yapılabilir.

- İşletmeler değişik uygulamaların planlarını tek bir çatı altında kontrol edebilir.



Bu şekilde önemli özellikleri ve avantajları ile beraber, günümüzde sektörel bazda tüm firmalar erp sistemini kullanmaktadır. Özellikle de uzun vadede en önemli kaynak planlama sistemi olarak öne çıkıyor.



Erp Programları Neden Kullanılır?



Erp programlarının kullanılmasındaki en önemli unsurlardan biri firmalar için sunulan finansal bilgiler. Böylece firma hakkında genel ve detaylı bilgiler almak istediği zaman, kurumsal açıdan kaynak planlanmasına ulaşmak yeterlidir. Bu sayede işletme ile ilgili pek çok bilgiye rahat bir şekilde ulaşmak mümkün olur. Ayrıca bir işletme içerisindeki departmanlar farklı görevlere sahip olduğu için, erp sistemi bu departmanları tek bir pota altında toplama olanağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda veri analizi ile beraber beri kaydını önemli ölçüde kolaylaştırdığını da dile getirmek mümkün. Bütün bu durumlar sebebiyle günümüzde hangi sektör olursa olsun birçok farklı firma, erp programlarını kullanmaktadır.



Erp Üzerinden Kaynak Planlaması Neden Yapılır?



Firmaların uzun vadede bulunduğu sektör açısından ayakta kalabilmesi için, ürün ve hizmetin düzenli hale gelmesi gerekir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyeti yakalama büyük bir öneme sahiptir. Bunun sağlanması için ise tüm departmanlar ile beraber işgücü ve makine ile malzemeler verimli hale getirilmelidir. Bunları sağlayabilmek için ise erp sistemi üzerinden kaynak planlaması yapılır. Bu sayede tüm sistem etkin bir şekilde tek bir pota üzerinden kontrol edilirken, herhangi bir eksik veya hata söz konusu olduğunda anında tespit edilebilir.