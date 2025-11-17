Eski Fed üyesine soruşturma

Kugler, Temmuz sonunda eşi tarafından yapılan bireysel hisse alımları ve Fed politika toplantıları etrafındaki işlemler için muafiyet talep etti ancak reddedildi. 30-31 Temmuz’daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına katılmadı ve 1 Ağustos’ta istifasını açıkladı.

2023’te Fed’e katılan Kugler, geçen yıl eşi tarafından Apple ve Southwest Airlines hisseleri gibi yasaklı alımların raporlanmasıyla ilk sorunları yaşamıştı. Cumartesi günü yayınlanan Hükümet Etik Ofisi belgesi, FOMC toplantıları sırasında yapılan işlemler ve doğrudan hisse alımlarını da ihlal olarak kaydetti.

Kugler’in son mali beyanı Fed’in etik yetkilisi tarafından onaylanmadı. Belgede, işlemlerin eşine ait olduğu ve “kuralları ihlal etme niyetinin bulunmadığı” ifadesi yer aldı.

Fed Denetçi Ofisi sözcüsü, "Etik Bölümü’nden bu dosyayla ilgili sevk aldık. Soruşturma başlatıldı ve tamamlanana kadar yorum yapamayız" dedi.