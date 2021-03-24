'ETF varlıklarını şu an için satma planımız yok'

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın piyasaları desteklemek için gerçekleştirdiği borsa yatırım fonu (ETF) varlıklarını şu aşamada satma planı olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde varlıkların elden çıkarılması konusunda bir kararın ancak para politikası toplantısında alınabileceğini ifade eden Kuroda, "Böyle bir durumda bunun iletişimi yapılacaktır" dedi.

Kuroda öte yandan %2 enflasyon hedefine ulaşmanın zaman alacağını ve güçlü parasal gevşetmeye kararlı şekilde devam edeceklerini kaydetti.