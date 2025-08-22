Ethereum ETF'lerinden çıkış sona erdi

Canlı Borsa
UzmanparaEthereum ETF'lerinden çıkış sona erdi
21 Ağustos'ta Ethereum spot ETF'leri 288 milyon dolarlık net giriş kaydederek art arda dört gün süren çıkışların ardından pozitife döndü.

22.08.2025 - 14:37 | | Foreks Haber
Bitcoin spot ETF'lerinden çıkış ise beşinci günde de devam etti. Bu ETF'lerden 194 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Ethereum spot ETF'leri içinde en yüksek giriş 233,59 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA'sına oldu.

Bitcoin spot ETF'leri içinde en yüksek çıkış 127,49 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'inde gerçekleşti.

