Ethereum ETF'lerinden çıkış sona erdi

Bitcoin spot ETF'lerinden çıkış ise beşinci günde de devam etti. Bu ETF'lerden 194 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Haberin Devamı

Ethereum spot ETF'leri içinde en yüksek giriş 233,59 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA'sına oldu.

Bitcoin spot ETF'leri içinde en yüksek çıkış 127,49 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'inde gerçekleşti.