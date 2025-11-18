Ethereum ETF'lerinden çıkış sürüyor

17 Kasım'da, ABD spot Bitcoin ETF'leri 255 milyon dolarlık net çıkış gördü. Çıkış 4 gündür devam ediyor. BlackRock'ın IBIT'i 146 milyon dolarlık tek günlük çıkışla başı çekti. IBIT'ten aylık çıkış 1,26 milyar dolara ulaştı.

Haberin Devamı

Spot Ethereum ETF'leri 183 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, ABD spot Solana ETF'leri 8,26 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock'ın ETHA ETF'inden 193,04 milyon dolar çıktı. Dün de 173,3 milyon dolar çıkış olmuştu.