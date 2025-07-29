'Ethereum fiyatı daha da yükselebilir'

Kendrick, bilançolarında dijital varlıklar bulunduran ve kripto hazine şirketleri olarak bilinen halka açık şirketlerin giderek Ethereum'a yönelerek Bitcoin'in ötesine geçtiğini söyledi. Son dönemdeki akışlar, Ethereum'un kurumsal alımlarının Bitcoin'i geride bıraktığını ve varlığın uzun vadeli potansiyeline yönelik artan kurumsal güveni yansıttığını gösteriyor.

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Kendrick, "Birçok yargı alanında yatırımcıların dijital varlıklara erişimine yönelik düzenleyici kısıtlamalar, yatırımcıları ETH sahibi şirketlerdeki öz sermaye de dahil olmak üzere alternatif maruz kalma yollarına itti" dedi.

Kendrick, bu eğilimin devam etmesi halinde Ethereum'un, Standard Chartered'ın 2025 sonu için mevcut tahmini olan 4.000 dolarlık kilit direnç seviyesini aşabileceğini de sözlerine ekledi.

Merkezi olmayan finans (DeFi), tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ve kurumsal cüzdanlarda artan benimseme ile Ethereum'un kilit bir altyapı katmanı olarak rolü kurumsal yatırım stratejilerinde daha da pekişiyor.