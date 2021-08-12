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Ethereum rekora koşuyor

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli kripto para birimi olan Ethereum'da işlem hacmi 2. çeyrekte %2'den fazla arttı.

12.08.2021 - 14:45 |
Ethereum rekora koşuyor

İngiltere'de ilk Bitcoin'e dayalı borsa yatırım ürününü haziran ayında hayata geçiren ETC Group, Ethereum'da işlem hacminin 2. çeyrekte %2'den fazla arttığını bildirdi.

Kuruluşun verilerine göre, Bitcoin'in ardından en çok kullanılan ikinci kripto para olan Ethereum'un işlem hacmi dönem içinde 36,1 milyar dolardan 777,1 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan Bitcoin, nisan ayında madenciliğini yapan kuruluşlara 3 milyar dolarlık gelir sağladı.

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