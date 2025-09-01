Ethereum ve Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi

25-29 Ağustos tarihleri arasında Ethereum spot ETF'lerine toplam 1,08 milyar dolar net giriş olurken, BlackRock'ın ETHA'sı 968 milyon dolar ile başı çekti.

Bitcoin spot ETF'leri de aynı dönemde 441 milyon dolar net giriş kaydederken, BlackRock'ın IBIT'i 248 milyon dolar ile listenin başında yer aldı.

Sadece 29 Ağustos tarihine bakıldığında Ethereum spot ETF'lerinden 164,64 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF'lerine işleme başladıklarından bu yana kümülatif giriş 13,51 milyar dolara ulaştı. Bu ETF'lerin toplam varlıkları 28,58 milyar dolar.

29 Ağustos tarihinde Bitcoin spot ETF'lerinden 126,64 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Bitcoin ETF'lerine işleme başladıklarından bu yana kümülatif giriş 54,24 milyar dolara ulaştı. Bu ETF'lerin toplam varlıkları 139,95 milyar dolar oldu.