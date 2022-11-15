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Euro Bölgesi beklentiler dahilinde büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi 2022 yılının 3. çeyreğinde yüzde 0.2 oranında büyüme gösterdi.

15.11.2022 - 13:15 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi beklentiler dahilinde büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi 2022 yılı 3. çeyrekte yüzde 0.2 oranında büyüme kaydetti.

Piyasalarda beklenti de büyümenin yüzde 0.2 oranında geleceği yönündeydi.

2022 yılının 1. çeyrek döneminde büyüme yüzde 0,6 ve 2. çeyrekte büyüme yüzde 0,8 olarak açıklanmıştı.

İstihdam edilen kişi sayısı yılın 3. çeyreğinde hem Euro Bölgesi’nde hem de Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,2 arttı.

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