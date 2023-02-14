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Euro Bölgesi beklentiler dahilinde büyüdü

Euro Bölgesi'nde 2022 yılı 4. çeyrekte büyüme dönemsel ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi.

14.02.2023 - 13:08 |
Euro Bölgesi beklentiler dahilinde büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi 2022 yılı 4. çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0.1 oranında büyüme gösterdi.

2022 yılı 4. çeyrekte büyüme bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1.9 oranında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi de 4. çeyrekte büyümenin yüzde 0.1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1.9 oranında gerçekleşeceği yönündeydi.

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