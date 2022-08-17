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Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 ile tahminlerin altında büyüdü.

17.08.2022 - 12:43 |
Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisinin 2. çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,6'ya revize edildi. Önceki tahmin yüzde 0,7'ydi.

Ekonomi yıllık bazda da yüzde 3,9 büyüdü, önceki tahmin yüzde 4'tü. Bu dönemde istihdam yüzde 0,3 arttı.

BloombergHT'de yer alan habere göre açıklanan veri Avrupa ekonomisinin görece güçlü seyrettiğine işaret ederken, analistler enerji kıtlığının enflasyonu daha da yükselteceğine ve bölge ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeli.

Enflasyonun 2022 yılında ortalama yüzde 8 olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması bekleniyor. Birçok yetkili enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için güçlü tepki vermek gerektiğini belirtirken, kimi analistler de ekonominin resesyona girmesi durumunda faiz oranlarının ne kadar daha artırılabileceğini sorguluyor.

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