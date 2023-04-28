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Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılı ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüme gösterdi.

28.04.2023 - 12:42 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte ekonomi dönemsel bazda yüzde 0.1 oranında büyüme gösterdi.  

Piyasalarda beklenti ekonominin ilk çeyrekte yüzde 0.2 oranında büyüme göstermesi yönündeydi. 

2023 yılı ilk çeyrekte büyüme geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 1.4 oranında olması şeklindeydi.

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